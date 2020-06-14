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Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

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Ранее в Instagram артиста появились кадры, в которых он предстал в образе десантника.

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ. Об этом сообщают РИА Новости.

Напомним, что ранее артист записал ролик, где он предстал в образе десантника. Как оказалось, видео было сделано для юмористического скетч-шоу.

Депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов по этому поводу припомнил известную поговорку.

Не буди лихо, пока оно тихо

Владимир Шаманов

Шаманов отметил, что Киркоров таким образом оскорбил два главных символа десантников — тельняшку и берет. Он предложил артисту извиниться. 

Ранее мы сообщали о том, что кинокритики разгромили фильм "Артемис Фаул" от Disney.

Видео:Instagram / fkirkorov

Теги: киркоров, культура
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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