Представитель ДНР Басурин запросил финансовую и военную помощь у России

Вместе с тем, ДНР нуждается в поддержки от России. Басурин утверждает, что ВС Украины начали реализацию плана по вторжению в Донбасс.

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в лице официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина запросила военную и финансовую поддержку со стороны России. Об этом отметил Басурин в эфире Telegram-канала "Соловьёв Live".

Он заявил, что важнее всего сейчас получить моральную помощь. Вместе с тем, ДНР нуждается в поддержки от России. Басурин утверждает, что ВС Украины начали реализацию плана по вторжению в Донбасс. Как отметил официальный представитель Народной милиции ДНР, речь идет о луганском и мариупольском направлениях.

Ранее мы сообщили, что в районе Донецкого аэропорта прогремел взрыв.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE