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Председателем комитета правопорядка и безопасности Ленобласти стал бывший сотрудник ФСБ
Сегодня, 12:55
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nadezhda_sib

Председателем комитета правопорядка и безопасности Ленобласти стал бывший сотрудник ФСБ

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Он вступил в должность с 20 октября.

Александр Дрозденко назначил Вячеслава Рябцева председателем комитета по правопорядку и безопасности Ленобласти, сообщила пресс-служба правительства.

Ранее Рябцев был первым заместителем главы комитета. Чиновник родился в 1956-м году, с 1982 по 2003 год служил в органах КГБ СССР – ФСБ России, имеет звание полковника.

Затем, с 2003 по 2016, перешел на службу в органы Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. Имеет специальное звание генерала-майора полиции. 

Напомним, ранее комитет возглавлял Александр Степин. 2-го октября стало известно о том, что он ушел из жизни. 

Фото: lenobl.ru

Теги: глава комитета, назначение, правительство области
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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