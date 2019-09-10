Председателем комитета правопорядка и безопасности Ленобласти стал бывший сотрудник ФСБ

Александр Дрозденко назначил Вячеслава Рябцева председателем комитета по правопорядку и безопасности Ленобласти, сообщила пресс-служба правительства.
Ранее Рябцев был первым заместителем главы комитета. Чиновник родился в 1956-м году, с 1982 по 2003 год служил в органах КГБ СССР – ФСБ России, имеет звание полковника.
Затем, с 2003 по 2016, перешел на службу в органы Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. Имеет специальное звание генерала-майора полиции.
Напомним, ранее комитет возглавлял Александр Степин. 2-го октября стало известно о том, что он ушел из жизни.
Фото: lenobl.ru
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