Председателем комитета правопорядка и безопасности Ленобласти стал бывший сотрудник ФСБ

Он вступил в должность с 20 октября.

Александр Дрозденко назначил Вячеслава Рябцева председателем комитета по правопорядку и безопасности Ленобласти, сообщила пресс-служба правительства.

Ранее Рябцев был первым заместителем главы комитета. Чиновник родился в 1956-м году, с 1982 по 2003 год служил в органах КГБ СССР – ФСБ России, имеет звание полковника.

Затем, с 2003 по 2016, перешел на службу в органы Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. Имеет специальное звание генерала-майора полиции.

Напомним, ранее комитет возглавлял Александр Степин. 2-го октября стало известно о том, что он ушел из жизни.

Фото: lenobl.ru