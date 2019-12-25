Ушел из жизни председатель комитета по правопорядку Ленобласти Александр Степин

Сообщается, что мужчина скончался после продолжительной болезни.

Сегодня, 2 октября, из жизни ушел председатель комитета по правопорядку и безопасности Ленинградской области Александр Степин. Губернатор области выразил свои глубокие соболезнования родным и близким генерала МВД РФ, сообщила пресс-служба правительства области.

Степин страдал от продолжительной болезни.

Мужчина возглавлял комитет с 2016-го года. Ранее он был начальником Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области.

Фото: прес-служба правительства ЛО