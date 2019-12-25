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Ушел из жизни председатель комитета по правопорядку Ленобласти Александр Степин
Сегодня, 13:42
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nadezhda_sib

Ушел из жизни председатель комитета по правопорядку Ленобласти Александр Степин

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Сообщается, что мужчина скончался после продолжительной болезни.

Сегодня, 2 октября, из жизни ушел председатель комитета по правопорядку и безопасности Ленинградской области Александр Степин. Губернатор области выразил свои глубокие соболезнования родным и близким генерала МВД РФ, сообщила пресс-служба правительства области.

Степин страдал от продолжительной болезни. 

Мужчина возглавлял комитет с 2016-го года. Ранее он был начальником Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области.

Фото: прес-служба правительства ЛО

Теги: председатель комитета, смерть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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