Председатель комздрава рассказал об ограничениях оказания помощи на амбулаторном этапе

С сегодняшнего дня в Петербурге приостановили проведение профилактических осмотров, в том числе диспансеризации, а также прием врачей-специалистов, которые не оказывают помощь пациентам с социально-значимыми заболеваниями.

В пятницу, 21 января, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец прокомментировал ограничения оказания помощи на амбулаторном этапе.

Система здравоохранения Петербурга решает задачу по обеспечению медицинской помощи всех пациентов, которые заболели коронавирусной инфекцией в условиях широкого распространения штамма "омикрон". Так, с сегодняшнего дня в городе приостановили проведение профилактических осмотров, в том числе диспансеризации. Кроме того, приостановлен прием врачей-специалистов, не оказывающих помощь пациентам с социально-значимыми заболеваниями – онкологическими, сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями и иными, при которых отсрочка может повлечь ухудшение состояния здоровья.

Для всех остальных категорий граждан помощь будет временно приостановлена. Исключением станет помощь беременным, стоматологическая помощь и частные медицинские организации без прикрепленного населения. Детские поликлиники также не будут проводить профосмотры и диспансеризацию. Дмитрий Лисовец

Благодаря этим мерам врачи и средний медицинский персонал направят все усилия на оказание медпомощи пациентам с ковидом, внебольничными пневмониями и симптомами ОРВИ. Лисовец выразил надежду, что эти ограничения продлятся не более полутора месяца.

Плановую госпитализацию в стационарах не ограничивают. Пациенты с экстренными и неотложными состояниями могут обратиться за помощью и на амбулаторном, и стационарном этапе.

Пациенты с легким течением COVID-19 смогут приходить в поликлинику в Петербурге.

Фото: Piter.tv