Председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга прокомментировал результаты рейтинга АСИ

Ведомство выступало одним из самых активных инициаторов создания мер поддержки для города не только с начала действия новых санкций в отношении РФ, но и во время пандемии COVID-19.

На завершившемся неделю назад Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) был озвучен рейтинг инвестиционного климата за 2022 год, подготовленный Агентством стратегических инициатив (АСИ). Северная столица сохранила за собой статус региона-лидера, заняв 6-е место и войдя в топ-3 регионов по направлению "Поддержка малого и среднего предпринимательства". Такой результат прокомментировал председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов в беседе с "Петербургским дневником".

Ведомство выступало одним из самых активных инициаторов создания мер поддержки для города не только с начала действия новых санкций в отношении РФ, но и во время пандемии COVID-19. Зырянов подчеркнул, что итоги года рестрикций и ограничений соответствуют 2021-ому году. Таким образом, город не растерял позиции, несмотря на сильное экономическое давление.

Наше третье место по направлению "Поддержка малого и среднего предпринимательства" – положительный сигнал для бизнеса. Сектор МСП сейчас на региональном и федеральном уровне играет важную роль, наращивая свой вклад в экономику. Алексей Зырянов, председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга

Также руководитель отметил заметный рост числа субъектов МСП стабильно с июля 2022 года. На данный момент их насчитывается 370 тыс. против 357 тыс. на конец 2022 года.

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Фото: Дмитрий Фуфаев/"Петербургский дневник"