Петербургский "Севкабель Порт" победил в премии Организации городов всемирного наследия

Памятная доска появилась в общественном пространстве 19 декабря.

В четверг, 19 декабря, на одном из зданий общественного пространства "Севкабель Порт" торжественно открыли памятную доску в честь победы Петербурга в почетной всемирной премии. Награду порт получил от Организации городов всемирного наследия The Jean-Paul-L"Allier Prize. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Разделили памятный момент председатель КГИОП Сергей Макаров, глава совета директоров группы "Севкабель" Александр Вознесенский и зампред КГА Алексей Моор.

Северная столица получила награду за освоение бывших промышленных объектов, признанных памятниками истории и культуры. Под этим подразумевается и реконструкция с реставрацией и последующих приспособлением пространств под новые общественные площадки. Таким примером как раз стал "Севкабель Порт", из завода ставший пространством для ярмарок, концертов и развлекательных зон.

Премию основал в 1991 году мэр Квебека Жан-Поль Л"Аллье, а учредила Организации городов всемирного наследия, заинтересованная сохранением и управлением городов ЮНЕСКО или городов с объектами ЮНЕСКО. В 2019 году со стороны Петербурга в номинации представили "Севкабель Порт", креативное пространство "Ткачи", "Новую Голландию", пространство "Петровский Арсенал" в Сестрорецке и Планетарий №1.

Ранее Новую Голландию признали лучшей практикой сохранения культурного наследия.

Фото: Виктор Сухоруков, Севкабель Порт / Sevkabel Port / ВКонтакте