Председатель ГА ООН: дверь для дипломатии по Украине должна быть открытой

Чаба Кёрёши напомнил о непризнании референдумов на Донбассе.

Председатель 77-ой Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что дверь для дипломатии по Украине должна быть открытой. Соответствующей информацией с коллегами поделился Чаба Кёрёши, выступая на открытии возобновления специальной сессии по украинскому кризису

Мы должны найти политическое решение на основе Устава ООН. Нам как международному сообществу нужно держать дверь для дипломатии открытой. Чаба Кёрёши, председатель ГА ООН

Чаба Кёрёши на заседании процитировал слова генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша, что народные референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях не будут признаны "искренними проявлениями воли" местного населения. Также председатель зачитал выдержку из принятой в начале марта 2022 года резолюции ГА ООН. В этом документе говорится о том, что российские военнослужащие должны выйти с украинской территории за пределы государственной границы, которые были международные признаны.

МИД заявил о повышении активности ядерных сил западных стран.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций