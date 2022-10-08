МИД заявил о повышении активности ядерных сил западных стран

Константин Воронцов напомнил об угрозах со стороны Пентагона к Москве.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о повышении активности ядерных сил западных стран. Об этом в ходе заседания Первого комитета по вопросам разоружения на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН сделал официальный представитель делегации от РФ Константин Воронцов. Дипломат рассказал о безответственной риторике этих государств.

Нами фиксировались признаки, свидетельствующие о повышении активности ядерных сил западных стран. Константин Воронцов, делегат от РФ в ООН

Эксперт пояснил, что некоторое время назад американские представители из военного ведомства выступили перед общественностью и СМИ с угрозами о возможном нанесении по российской столице (Москве) "обезглавливающего удара" (decapitating strike). Константин Воронцов заметил, что если подобная риторика в Вашингтоне является уместной, то большинство членов заседания в профильном комитете ГА Всемирной организации с этим утверждением не согласится.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций