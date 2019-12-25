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Предприятия Петербурга получат премии за производительность и создание рабочих мест
Сегодня, 15:35
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Предприятия Петербурга получат премии за производительность и создание рабочих мест

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Лучшее из них получит 20 млн рублей.

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что в Петербурге предприятиям, создавшим больше всего высокотехнологичных рабочих мест выдадут премии. Об этом сообщает в пресс-служба администрации города. 

Те компании, которые повысили производительность труда получат 20 млн рублей. Претенденты на второе место могут рассчитывать на 10 млн рублей, а на третье – 5 млн. 

Также конкурсная программа пройдет и для тех, кто создал больше всего высокотехнологичных рабочих мест. Отмечается, что победителя конкурса наградят 25 млн рублей. Второе место – 15 млн рублей. А компания, которая займет третье место получит 10 млн рублей. 

Постановление уже подписал градоначальник Петербурга Александр Беглов. 

Ранее мы сообщали о том, что юные петербургские спортсмены получат премии Смольного за победы на чемпионатах.

Фото:pixabay

Теги: беглов, премии, работа спб, субсидии спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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