В Петербурге через суд обязали предприятие улучшить качество сбрасываемых в Славянку сточных вод

В понедельник, 21 сентября, стало известно о том, что природоохранная прокуратура провела проверку по факту загрязнения реки Славянки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
В ходе исследований ведомство вычислило организацию, которая сбрасывала загрязняющие вещества с превышением установленных нормативов. Ей оказалась ЗАО "ЗМК-Имущественный комплекс". Предприятие нарушало нормы при сбросе сточных вод.
В итоге суд Петербурга в полном объеме удовлетворил исковые требования. Отмечается, что исполнение решения суда контролирует природоохранная прокуратура.
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Фото:pixabay
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