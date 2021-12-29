"Роскосмос" увеличил производство трамваев на 62%

Госкорпорация разместила в соцсетях презентационный ролик.

Предприятие государственной корпорации "Роскосмоса" увеличило производство трамваев на 62% в 2021 году. Об этом в собственной социальной сети написал генеральный директор Дмитрий Рогозин. Он напомнил о том, что проекты реализуются на базе Усть-Катавского вагоностроительного завода. В общей сложности за прошлый год было выпущено 85 вагонов.

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) о итогам 2021 года увеличил объемы производства трамвайных вагонов на 62% - до 85 единиц. пост Дмитрий Рогозина

В частности, трамвайные вагоны от "Роскосмоса" поставляются в Краснодар, Таганрог, Челябинск, Магнитогорск и Новокузнецк.В 2022 году поставки трамваев продолжаются. К середине февраля в Новокузнецке ожидается прибытие партии из 18 вагонов. В пресс-служба госкорпорации заметили, что рост продаж комплектующих, насосного и газорегулирующего оборудования увеличился до 127%. Ожидаемая выручка УКВЗ в 2021 году выросла по сравнению с 2020 годом на 52%.

Космонавты с МКС пожелали российским спортсменам удачи на Олимпиаде.

Фото и видео: Twitter / Рогозин

