Космонавты с МКС пожелали российским спортсменам удачи на Олимпиаде

Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили мир с началом зимних Олимпийских игр.

Космонавты пожелали российским спортсменам удачи на Олимпиаде. На официальном сайте государственной корпорации "Роскосмос" появился ролик, в котором приняли участие Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Сейчас они находятся на Международной космической станции.

Совсем скоро весь мир будет с замиранием сердца следить за спортивными баталиями в зимнем Пекине, болеть и переживать за своих спортсменов, мы тоже не останемся в стороне и будем болеть. Антон Шкаплеров, космонавт

Его коллега Петр Дубров пожелал нашим спортсменам побед и новых рекордов. Он призвал атлетов к тому, чтобы в их сердцах всегда звучал российский гимн, а россияне будут всегда помнить о том, с какими флагами следует их встречать дома по возвращению на Родину.

Напомним, что XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022.

В Олимпийских играх в Пекине примут участие 30 петербургских спортсменов.

Фото и видео: РОСКОСМОС