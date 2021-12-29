Космонавты с МКС пожелали российским спортсменам удачи на Олимпиаде

Космонавты пожелали российским спортсменам удачи на Олимпиаде. На официальном сайте государственной корпорации "Роскосмос" появился ролик, в котором приняли участие Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Сейчас они находятся на Международной космической станции.
Совсем скоро весь мир будет с замиранием сердца следить за спортивными баталиями в зимнем Пекине, болеть и переживать за своих спортсменов, мы тоже не останемся в стороне и будем болеть.
Антон Шкаплеров, космонавт
Его коллега Петр Дубров пожелал нашим спортсменам побед и новых рекордов. Он призвал атлетов к тому, чтобы в их сердцах всегда звучал российский гимн, а россияне будут всегда помнить о том, с какими флагами следует их встречать дома по возвращению на Родину.
Напомним, что XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022.
В Олимпийских играх в Пекине примут участие 30 петербургских спортсменов.
Фото и видео: РОСКОСМОС
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