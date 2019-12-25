Предпринимателям из Ленобласти предложат более 60 баз отдыха и бывших лагерей

Их предложат для создания инфраструктуры и реализации туристических проектов.

Заброшенные детские лагеря в Ленобласти будут предложены бизнесу. Об этом Александр Дрозденко написал в своём Telegram-канале.

Он отметил, что территории пустующих лагерей и баз отдыха (их более 60), предложат предпринимателям для создания инфраструктуры и реализации туристических проектов.

Дрозденко поручил профильным комитетам подготовить предложения и предусмотреть вариант бесплатного или льготного предоставления земельных участков и строений на срок 3-5 лет.

Ранее стало известно, что в Ленобласти можно бесплатно или со скидкой получить IT-образование.

Фото: pexels