Предпринимателям из Ленобласти предложат более 60 баз отдыха и бывших лагерей

Заброшенные детские лагеря в Ленобласти будут предложены бизнесу. Об этом Александр Дрозденко написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что территории пустующих лагерей и баз отдыха (их более 60), предложат предпринимателям для создания инфраструктуры и реализации туристических проектов.
Дрозденко поручил профильным комитетам подготовить предложения и предусмотреть вариант бесплатного или льготного предоставления земельных участков и строений на срок 3-5 лет.
Ранее стало известно, что в Ленобласти можно бесплатно или со скидкой получить IT-образование.
Фото: pexels
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