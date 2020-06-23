Предпринимателям до 25 лет в Петербурге выплатят субсидии

Гранты предоставят на конкурсной основе на реализацию проектов в области социального предпринимательства и проектов предпринимателей молодежи.

Молодые петербуржцы получат субсидии на малый и средний бизнес. Соответствующее постановление правительства города "О Порядке предоставления в 2023 году финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно" подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 5 ноября.

Гранты предоставят на конкурсной основе на реализацию проектов в области социального предпринимательства и проектов предпринимателей до 25 лет. Минимальный размер субсидии – 500 тыс. рублей. На эти цели из бюджета города выделено 22,7 млн рублей.

Подробнее о порядке приема и рассмотрения заявлений, документов на предоставление выплат – на сайте комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы.

Ранее мы рассказывали о том, что прием заявок на субсидии для промышленных предприятий открыт в Петербурге до 30 ноября.

Фото: Piter.TV