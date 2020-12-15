На подарки впервые голосующим петербуржцам Смольный выделил более 4 млн рублей

Лучшую цену предложил индивидуальный предприниматель Максим Юшков, выиграв тендер. Ему необходимо доставить 12 тыс. термостаканов с логотипом "Мы Петербург".

Комитет по молодежной политике Петербурга приобретет сувениры на 4,2 млн рублей для впервые голосующих на выборах губернатора горожан. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок, пишет 30 июля "Петербургский дневник".

Лучшую цену предложил индивидуальный предприниматель Максим Юшков, выиграв тендер. Ему необходимо доставить 12 тыс. термостаканов с логотипом "Мы Петербург". Они будут с двойными стенками и утеплителем, чтобы напитки дольше оставались горячими или холодными, а крышка с ручкой и трубочка с механизмом предотвратят проливание. Изделия упакуют в индивидуальные полиэтиленовые пакеты или картонные коробки.

ГКУ "Центр содействия развитию институтов гражданского общества" заказало у "Студии05" сувениры на 412,5 тыс. рублей. В набор вошли бейджи, блокноты, ручки и бейсболки с символикой Общественной палаты Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что с довыборов в петербургский парламент снята кандидат от "Яблока".

Фото: Piter.TV