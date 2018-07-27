Молодежь Петербурга начала активный поиск работы в преддверии Нового года

По итогам октября рынок наполнился более чем 400 тыс. кандидатов.

Молодые петербуржцы в возрасте от 18 до 24 лет в преддверии Нового года стали активнее искать работу – их резюме стало больше на 54%. Об этом рассказали аналитики HeadHunter 9 ноября.

По итогам октября рынок наполнился более чем 400 тыс. кандидатов, что больше на 3%, чем в сентябре текущего года. Чаще ищут работу в сферах фитнеса, обслуживания, общепита, туризма и бьюти-индустрии. Кроме того, специалисты отмечают заинтересованность работников сельского хозяйства, врачей и младшего медицинского персонала.

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Фото: Piter.TV