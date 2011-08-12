Конкурс дизайна и искусства для молодежи пройдет в Петербурге

Соорганизаторами выступили более 10 университетов из разных регионов и 15 компаний-партнеров.

Петербургский конкурс среди начинающих дизайнеров "Дизайн молодых / Young Design" стартует 15 сентября и продлится в течение трех месяцев. Об этом сообщили в Смольном сегодня, 4 августа.

Конкурс вышел на федеральный уровень, и поучаствовать в нем смогут все заинтересованные студенты и недавние выпускники профильных вузов и колледжей страны. Соорганизаторами выступили более 10 университетов из разных регионов и 15 компаний-партнеров.

За выделенное время при экспертной поддержке менторов конкурсанты разработают свои проекты по заданиям в различных номинациях, среди которых промышленный и ландшафтный дизайны, создание нового бренда. Полный список будет известен 4 сентября.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге объявлен конкурс эскизов на памятник Шаляпину.

Фото: ВКонтакте / Дизайн молодых / Young Design 2023