В Петербурге объявлен конкурс эскизов на памятник Шаляпину

Проект будет воплощен на средства из городской казны. Призовой фонд составит 600 тыс. рублей.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Северной столицы открыл приём эскизов для памятника оперному певцу Фёдору Шаляпину в Александровском саду. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ".

Проект будет воплощен на средства из городской казны. Призовой фонд составит 600 тыс. рублей. По словам врио заместителя председателя ведомства Елены Крамсковой, подать заявки конкурсанты (скульпторы и творческие объединения) могут до ноября 2023 года. Состав конкурсного жюри определят до 25 сентября.

Напомним, что планы о создании памятнику Шаляпина в Петербурге существуют уже давно. В 1999 году у театра "Мюзик-Холл" установили закладной камень, но проект в итоге не воплотили.

Ранее мы сообщили о том, что в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни открыли памятник выдающемуся дипломату Николаю Карловичу Гирсу.

Фото: MUSIC-MUSEUM.RU