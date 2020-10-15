Прием заявок на субсидии для промышленных предприятий открыт в Петербурге до 30 ноября

Компенсации составят до 1 млн рублей на одно предприятие.

До 30 ноября в Петербурге принимаются заявки на субсидии для промышленных предприятий. Об этом сообщил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик 6 октября.

Из городского бюджета субсидируют 80% затрат компаний, которые связаны с повышением энергетической эффективности своих предприятий. Компенсации составят до 1 млн рублей на одно предприятие, а до 4 млн – за приобретение энергоэффективного оборудования.

Заявки принимаются через личный кабинет предпринимателя на сайте ЦРПП.

Ранее на Piter.TV: субсидии из бюджета Петербурга получат еще две авиакомпании.

Фото: Телеграм / Кирилл Соловейчик