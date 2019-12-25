Петербургские предприниматели оценили масштабы поддержки малого бизнеса

Несмотря на поддержку города, ситуация для малого бизнеса остается крайне тяжелой.

Во вторник, 20 октября, бизнесмены Петербурга обсудили меры поддержки малого бизнеса в сегменте использования госимущества в период ограничений, связанных с коронавирусом, сообщило издание АБН.

Город создал два пакета мер поддержки, которые обошлись в 18 миллиардов рублей: льготные и беззалоговые займы на возобновление деятельности предприятий и сохранение рабочих мест, налоговые льготы и имущественные преференции. Несмотря на поддержку, ситуация остается тяжелой.

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле отметили, что на 10 октября в Петербурге числилось 338 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. За время пандемии рынок покинули 6% предприятий, это около 20 тысяч субъектов.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 695 человек.

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