Предприниматель из Петербурга считает, что у удаленной работы нет будущего

Основатель и генеральный директор фармкомпании Solopharm Олег Жеребцов в интервью "РБК" рассказал, что не видит будущего в удаленной работе.
Предприниматель считает такой формат работы неэффективным.
Дело в том что эмоции, фразы, слова, наш дар убеждения, наша сила обаяния, наши улыбки, разочарования, ирония — всё это мы теряем, используя электронику
пояснил Жеребцов.
Он уточнил, что люди принимают решения не только имея на руках данные и какие-то цифры, но видя перед собой "кого-то, кто выглядит убедительным или быть самим убедительным перед аудиторией".
По мнению Олега Жеребцова, позитивная атмосфера в офисе и команде заряжает энергией и дает еще больше возможностей для развития, потому как люди – социальные существа.
Ранее мы писали, что стало известно, за что могут уволить сотрудника на "удаленке".
Фото: pixabay
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