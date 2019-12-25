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Предприниматель из Петербурга считает, что у удаленной работы нет будущего
Сегодня, 18:07
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smirenny

Предприниматель из Петербурга считает, что у удаленной работы нет будущего

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По мнению бизнесмена, такой вид работы принесет мало пользы как работодателю, так и работнику.

Основатель и генеральный директор фармкомпании Solopharm Олег Жеребцов в интервью "РБК" рассказал, что не видит будущего в удаленной работе. 

Предприниматель считает такой формат работы неэффективным. 

Дело в том что эмоции, фразы, слова, наш дар убеждения, наша сила обаяния, наши улыбки, разочарования, ирония — всё это мы теряем, используя электронику

пояснил Жеребцов.

 

Он уточнил, что люди принимают решения не только имея на руках данные и какие-то цифры, но видя перед собой "кого-то, кто выглядит убедительным или быть самим убедительным перед аудиторией".

По мнению Олега Жеребцова, позитивная атмосфера в офисе и команде заряжает энергией и дает еще больше возможностей для развития, потому как люди – социальные существа. 

Ранее мы писали, что стало известно, за что могут уволить сотрудника на "удаленке".

Фото: pixabay

Теги: удалённая работа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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