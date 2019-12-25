Предприниматель из Петербурга считает, что у удаленной работы нет будущего

По мнению бизнесмена, такой вид работы принесет мало пользы как работодателю, так и работнику.

Основатель и генеральный директор фармкомпании Solopharm Олег Жеребцов в интервью "РБК" рассказал, что не видит будущего в удаленной работе.

Предприниматель считает такой формат работы неэффективным.

Дело в том что эмоции, фразы, слова, наш дар убеждения, наша сила обаяния, наши улыбки, разочарования, ирония — всё это мы теряем, используя электронику пояснил Жеребцов.

Он уточнил, что люди принимают решения не только имея на руках данные и какие-то цифры, но видя перед собой "кого-то, кто выглядит убедительным или быть самим убедительным перед аудиторией".



По мнению Олега Жеребцова, позитивная атмосфера в офисе и команде заряжает энергией и дает еще больше возможностей для развития, потому как люди – социальные существа.

Ранее мы писали, что стало известно, за что могут уволить сотрудника на "удаленке".

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