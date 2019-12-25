Стало известно, за что могут уволить сотрудника на "удаленке"

По словам эксперта, уволить человека на дистанционной работе практически невозможно.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в беседе с "Радио Sputnik" рассказал, за что могут уволить сотрудника, находящегося на удаленной работе.

По словам эксперта, уволить человека на "удаленке" практически невозможно. Работодатель должен зафиксировать факт нарушения. Сотрудник, находящийся на дистанционной работе, теоретически не может совершить серьезный проступок по типу пьянства или не выхода на рабочее место.

Шмаков заявил, что удаленная работа не сможет заменить стандартную в офисе. Он пояснил, что из дома трудиться менее эффективно и результативно.

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