Подозреваемый находится в СИЗО до января 2021 года по другому преступлению.

Предполагаемый убийца россиянина в Австрии пробудет в тюрьме до января 2021 года. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителя прокуратуры Корнойбурга. Эксперт заявил, что подозреваемый в ликвидации чеченского блогера находится в заключении по другому преступлению.

Предполагаемому стрелку необходимости продлевать пребывание в СИЗО нет, поскольку он и так сидит в тюрьме, отбывая наказание за другие преступления, не связанные с убийством в Герасдорфе прокуратура Корнойбурга

Специалист заметил, что если к началу следующего года расследование по убийству в городе Герасдорф не будет завершено, то суд будет принимать решение о том, останется ли подозреваемый в СИЗО или нет.

Напомним, что проситель убежища из России погиб 4 июля в городе Герасдорф около Вены. О жертве известно, что он был выходцем из чеченской республики по имени Мартин Бек. По данному преступлению задержаны двое человек.

В Кремле считают нелогичным связывать убийство чеченца в Австрии с Кадыровым.

Видео: YouTube / AFP News Agency