Американский журналист пояснил свои слова о взрыве Крымского моста

Том Роган заявил, что предлагал разбомбить Крымский мост "без жертв".

Американский журналист Том Роган прокомментировал свою статью, в которой он призвал украинские власти взорвать Крымский мост. Американец заявил, что в России его слова расценили неправильно. Он лишь предложил вывести из строя подходящие к мосту пути, прекратив возможность его эксплуатации. О жертвах и речи не было.

Сожалею ли я о своей статье? Нет, хотя я мог бы более четко написать о том, что мое предложение [разбомбить Крымский мост] могло бы быть реализовано без жертв. Но я все же стою на своем: если вы строите что-либо на чужой территории без одобрения, у владельцев земли должно быть право уничтожить плоды вашего труда. Том Роган

Ранее мы писали, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Тома Рогана.

Фото: Facebook / Tom Rogan