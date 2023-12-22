За год рост предлагаемых зарплат в Петербурге составил 20 тыс. рублей

Наибольший рост зарплат наблюдался среди топ-менеджеров, где уровень дохода поднялся на 40,8 тыс. до 140 тыс. рублей, а также в сфере консалтинга, где зарплаты выросли на 33,6 тыс. до 118 тыс. рублей.

Зарплаты в вакансиях в Петербурге за последний год увеличились с 55,1 до 74,7 тыс. рублей, согласно сообщению пресс-службы сервиса по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад".

Наибольший рост зарплат наблюдался среди топ-менеджеров, где уровень дохода поднялся на 40,8 тыс. до 140 тыс. рублей, а также в сфере консалтинга, где зарплаты выросли на 33,6 тыс. до 118 тыс. рублей. Кроме того, увеличение зарплат коснулось сотрудников в сфере продаж и обслуживания клиентов (+18,9 тыс. до 79,6 тыс.), в общепите (+17,2 тыс. до 59,8 тыс.), сельском хозяйстве (+24,8 тыс. до 94,6 тыс.) и медицине (+18,7 тыс. до 68,6 тыс.).

После некоторого затишья, зарплаты начали расти и в IT-секторе, где уровень предлагаемого дохода в вакансиях увеличился на 25,5 тыс. до 99,2 тыс. рублей. Зарплаты простых рабочих этой весной увеличились на 20,4 тыс. до 80,7 тыс. рублей.

Эксперты связывают такой быстрый рост уровня предлагаемой заработной платы как в Санкт-Петербурге, так и в целом по России, в первую очередь с дефицитом кадров. Работодатели активно конкурируют за квалифицированных работников, что приводит к увеличению зарплатных предложений. Средняя зарплата по стране в апреле выросла на 14,7 тыс. до 64,7 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что трудовые права сотрудников нарушает каждый пятый работодатель в Петербурге.

Фото: Piter.TV