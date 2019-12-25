В крепости Копорье пройдёт гастрономический праздник в честь иван-чая

В субботу, 19 августа, в крепости Копорье состоится Фестиваль культурной гастрономии. Мероприятие "Чаепитие в Копорье" будет посвящено национальным традициям чаепития, включая дегустацию местных сортов иван-чая. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.
Кроме того, в гости фестиваля смогут присоединиться к разнообразным конкурсам и посмотреть театральные постановки.
Добавим, что проект одержал победу в конкурсе "Креативный музей". Он пройдёт при поддержке Фонда Потанина.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти заметили звездопад в ночь на 14 августа.
Фото: Pxhere
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