В крепости Копорье пройдёт гастрономический праздник в честь иван-чая

Мероприятие "Чаепитие в Копорье" будет посвящено национальным традициям чаепития.

В субботу, 19 августа, в крепости Копорье состоится Фестиваль культурной гастрономии. Мероприятие "Чаепитие в Копорье" будет посвящено национальным традициям чаепития, включая дегустацию местных сортов иван-чая. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Кроме того, в гости фестиваля смогут присоединиться к разнообразным конкурсам и посмотреть театральные постановки.

Добавим, что проект одержал победу в конкурсе "Креативный музей". Он пройдёт при поддержке Фонда Потанина.

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Фото: Pxhere