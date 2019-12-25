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В крепости Копорье пройдёт гастрономический праздник в честь иван-чая
Сегодня, 13:59
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В крепости Копорье пройдёт гастрономический праздник в честь иван-чая

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Мероприятие "Чаепитие в Копорье" будет посвящено национальным традициям чаепития.

В субботу, 19 августа, в крепости Копорье состоится Фестиваль культурной гастрономии. Мероприятие "Чаепитие в Копорье" будет посвящено национальным традициям чаепития, включая дегустацию местных сортов иван-чая. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Кроме того, в гости фестиваля смогут присоединиться к разнообразным конкурсам и посмотреть театральные постановки.

Добавим, что проект одержал победу в конкурсе "Креативный музей". Он пройдёт при поддержке Фонда Потанина.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти заметили звездопад в ночь на 14 августа.

Фото: Pxhere

Теги: копорский иван-чай, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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