Расторжение старого договора с центром приостановлено.

Во вторник, 29 января, стало известно о том, что правозащитный центр "Мемориал" не будут выселять из помещения в центре Петербурга. Об этом информирует депутат Заксобрания Борис Вишневский со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Евгения Елина.

Напомним, что организация находится офисе на Разъезжай улице. В 2018 году у "Мемориала" истек договор на аренду, в продлении им отказали, ссылкаясь на "мнение правоохранительных органов".

В итоге ситуацией с правозащитного центра заинтересовался Владимир Путин. Президент отметил, что внезапное выселение связано с выгодным расположением офиса оргнанизации.

В данный момент расторжение старого договора с "Мемориалом" приостановлено. Новый заключат до весны этого года.

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