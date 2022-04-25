Православный священник захотел вернуться в Петербург после 40 службы в Гааге

По словам Никона, когда его родителей "попросили" уехать из страны, они, как и многие эмигранты отправились в Париж. Он сам родился уже во Франции.

Настоятель храма Марии Магдалины в Гааге, потомок знаменитых петербургских купцов и эмигрантов первой волны, оказавшихся в Париже чуть больше 100 лет назад, архимандрит Никон (Якимов) мечтает вернуться в Россию. Об этом он рассказал "Петербургскому Дневнику".

Мой папа – кубанский казак, родом из Невинномысска. Служил в лейб-гвардии Семеновском полку. А мама у меня из петербургской купеческой семьи Беляевых-Овсянниковых. архимандрит Никон

По словам Никона, когда его родителей "попросили" уехать из страны, они, как и многие эмигранты отправились в Париж. Несмотря на то, что он родился в 1947 году во Франции, его воспитывали в любви к России. И в 1977 году ему удалось стать семинаристом в Ленинградской духовной академии. По окончании обучения Никон стал настоятелем храма Марии Магдалины в Гааге. Однако, он надеется, что скоро он снова сможет приехать в Россию.

Жду постановления патриарха, чтобы меня назначили в штат при Александро-Невской лавре. Пора возвращаться домой. архимандрит Никон

Фото: Петербургский дневник (Александр Глуз)