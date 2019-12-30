Православный петербургский бизнесмен прекратил голодовку в СИЗО

Журналистам 13 января поступило письмо от Егорова, в котором он сообщил о начале своей голодовки из-за несправедливого решения суда.

Голодовка предпринимателя Сергея Егорова, находящегося в СИЗО по обвинению в убийстве, продлилась всего несколько дней. Он снова вернулся к трёхразовому питанию вместе со всеми заключенными. Об этом сообщила Фонтанка.

Отказаться от еды председатель фонда возрождения христианских ценностей "Священная лига Святого Георгия" решил ещё 20 декабря. Журналистам 13 января поступило письмо от Егорова, в котором он сообщил о начале своей голодовки из-за несправедливого решения суда.

Сергея Егорова задержали ещё в 2018 году за нападения на подчиненных. По данным следствия, он с ножом и пистолетом ворвался в кабинет и открыл стрельбу. В декабре 2019 года уголовное дело "угроза убийством" переквалифицировали в "убийство" и "приготовление к преступлению".

Ранее в Петербурге суд не стал отправлять в СИЗО обвиняемого в убийстве подростка.

Фото: Piter.TV