Петербуржец не ест с 20 декабря.

Православный бизнесмен объявил голодовку в СИЗО Петербурга. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на письменное заявление Сергея Егорова. Предприниматель надеется таким образом привлечь внимание общественности после своего ареста. Он просит православное сообщество о поддержке.

Мужчину подозревают в покушении на двойное убийство. Сейчас Егоров находится в заключении на территории "Крестов". Фигурант расследования считает, что подвергается уголовному преследованию по политическим и общественным мотивам.

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На данный момент известно, что Егоров объявил о собственной голодовке с 20 декабря. Он добивается отмены ареста, который он находит незаконным. Бизнесмен руководит в Петербурге фондом возрождения христианских ценностей. Он помогал РПЦ в борьбе за передачу Исаакия.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сергей Егоров стал председателем совета директоров Etalon Group.

Фото: Piter.tv

