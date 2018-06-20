Православные россияне встречают Благовещение

В Благовещение многие верующие, по традиции, отпускают на волю голубей, которые символизируют Святого Духа.

В воскресенье, 7 апреля, православные христиане празднуют Благовещение пресвятой Богородицы. Праздник Благовещение является одним из 12-ти главных христианских праздников.

Как пишется в Евангелии от Луки, именно 7 апреля к Деве Марии прибыл архангел Гавриил. Он принес благую весть о том, что скоро родится Иисус Христос. С тех пор Благовещение празднуют ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января).

В Благовещение многие верующие, по традиции, отпускают на волю голубей, которые символизируют Святого Духа.

Сегодня, 7 апреля, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит божественную литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля.

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Видео: Piter.TV