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Правоохранители завели уголовное дело на мужчину, который "защищал" сына от полиции
Сегодня, 18:28
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Правоохранители завели уголовное дело на мужчину, который "защищал" сына от полиции

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В ближайшее время стражи порядка планируют предъявить  обвинение 35-летнему подозреваемому, который заступился за пьяного родственника.

Полицейские завели уголовное дело на жителя Петергофа, который отлупил оперативника, пытаясь "спасти" сына от задержания. Инцидент произошел около кафе  "Перекус Таксиста". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

В ближайшее время стражи порядка планируют предъявить  обвинение 35-летнему подозреваемому, который заступился за пьяного родственника. Мужчине грозит статья 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Напомним, инцидент произошел около двух часов ночи 19 марта у ресторана на Разводной улице. Двое выпивших молодых людей нарушали общественный порядок. Сотрудник правоохранительных органов попытался задержать хулиганов, но те начали сопротивляться. В этот момент из кафе вышел отец одного из юношей. Он начал решать вопрос кулаками.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге пропавшую два месяца назад нашли утонувшей в Дудергофском канале.

Фото: Piter.tv

Теги: завели уголовное дело, петергоф, полиция, спасал сына от полиции
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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