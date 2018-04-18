Правоохранители задержали мужчину, который обнес церковь в Вырице

Сотрудники полиции задержали мужчину, который церковь в Вырице. Инцидент произошел на проспекте Кирова, 49. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Вора нашли в Гатчинском районе Ленобласти. 37-летний безработный мужчина попал в изолятор. Известно, что подозреваемый имеет судимости. На него завели уголовное дело.
Мужчина разбил стеклянную дверь в трапезной и похитил коробку с деньгами. Материальный ущерб составил 5 тыс. рублей.
Ранее на Piter.tv: в Шушарах сотрудники автомойки получили смертельное отравление во время работы.
Фото: Piter.tv
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