Правоохранители задержали мужчину, который обнес церковь в Вырице

Известно, что подозреваемый имеет судимости. На него завели уголовное дело.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который церковь в Вырице. Инцидент произошел на проспекте Кирова, 49. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Вора нашли в Гатчинском районе Ленобласти. 37-летний безработный мужчина попал в изолятор. Известно, что подозреваемый имеет судимости. На него завели уголовное дело.

Мужчина разбил стеклянную дверь в трапезной и похитил коробку с деньгами. Материальный ущерб составил 5 тыс. рублей.

Ранее на Piter.tv: в Шушарах сотрудники автомойки получили смертельное отравление во время работы.

Фото: Piter.tv