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Правоохранители задержали мужчину, который обнес церковь в Вырице
Сегодня, 12:16
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Правоохранители задержали мужчину, который обнес церковь в Вырице

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Известно, что подозреваемый имеет судимости. На него завели уголовное дело.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который церковь в Вырице. Инцидент произошел на проспекте Кирова, 49. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Вора нашли в Гатчинском районе Ленобласти. 37-летний безработный мужчина попал в изолятор. Известно, что подозреваемый имеет судимости. На него завели уголовное дело.

Мужчина разбил стеклянную дверь в трапезной и похитил коробку с деньгами. Материальный ущерб составил 5 тыс. рублей.

Ранее на Piter.tv: в Шушарах сотрудники автомойки получили смертельное отравление во время работы.

Фото: Piter.tv

Теги: вор, вырица, грабитель, задержание, обнес церковь, ограбил церковь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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