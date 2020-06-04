Правоохранители разогнали стихийный рынок у станции метро "Улица Дыбенко"

Некоторых проверка все же пощадила.

Утром 4-го июня у станции метро "Улица Дыбенко" образовался стихийный рынок, однако просуществовал он недолго. Как сообщил корреспондент Piter.TV, в 12 часов дня туда наведались правоохранители.

После полицейского рейда все торговцы овощами и фруктами разошлись. Остались только пожилые женщины, которые продают цветы. До этого у метро также торговали одеждой.

Пользователи социальных сетей отметили, что уличная торговля ассоциируется у них с возвращением в 1990-е годы.

Ранее в Петербурге временно закрылся Сенной рынок по решению суда.

Видео и фото: Piter.TV