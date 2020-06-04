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Правоохранители разогнали стихийный рынок у станции метро "Улица Дыбенко"

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Некоторых проверка все же пощадила.

Утром 4-го июня у станции метро "Улица Дыбенко" образовался стихийный рынок, однако просуществовал он недолго. Как сообщил корреспондент Piter.TV, в 12 часов дня туда наведались правоохранители.

После полицейского рейда все торговцы овощами и фруктами разошлись. Остались только пожилые женщины, которые продают цветы. До этого у метро также торговали одеждой. 

Пользователи социальных сетей отметили, что уличная торговля ассоциируется у них с возвращением в 1990-е годы. 

Ранее в Петербурге временно закрылся Сенной рынок по решению суда. 

Видео и фото: Piter.TV 

Теги: рынок, торговля, улица дыбенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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