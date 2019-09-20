Право на охоту в лесах области отобрали у 34 человек

Специалисты заметили рост популяции некоторых видов животных.

Как стало известно, за 2019 год сотрудники полиции направили 18 заявление о возбуждении уголовных дел по статье 258 УК РФ (Незаконная охота). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сообщается, что благодаря проводимым мероприятиям комитета по по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти, на территории региона заметили динамику роста численности некоторых видов животных.

Так, за 2019 год насчитали 19 596 особей лосей, медведей – 3 062, лисиц – 6 578, зайцев-беляков – 46 566, бобров – 25 223, куниц – 8 038, белок – 37 655.

Охраной животного мира в Ленобласти занимаются 24 государственных инспектора и 278 производственных охотничьих инспекторов.

Ранее мы писали, в Ленобласти разложат более 850 тыс. доз от бешенства.

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