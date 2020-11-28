Правнук Достоевского представит в Петербурге уникальное издание "Белых ночей"

Посетители выставки издательства "Наука" смогут лично пообщаться с правнуком писателя.

В среду, 2 июня, в "Доме ученых" на Дворцовой набережной пройдет выставка издательства "Наука" совместно с просветительским проектом "Первая Академическая". Посетители выставки увидят коллекцию книг из архива Дмитрия Андреевича Достоевского, правнука Федора Михайловича Достоевского.

Одним из главных экспонатов станет уникальное издание романа "Белые ночи". Петербуржцы и гости города смогут пообщаться с Дмитрием Андреевичем и обсудить с ним творчество его прадеда.

Мероприятие приурочили к 200-летию со дня рождения великого писателя и к проведению Петербургского Международного Экономического Форума. Посетить выставку можно до 25 июня 2021 года.

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Фото: pixabay