Правительству Петербурга продлили полномочия по установке мер соцподдержки

Полномочия истекут только после снятия режима повышенной готовности.

Правительству Петербурга продлили полномочия в сфере социальной поддержки населения. Это означает, что региональные власти смогут и дальше устанавливать временные и единовременные выплаты, меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба Смольного.

Положение было включено в Социальный кодекс законом Петербурга от 2 апреля 2020 года.

В пресс-службе подчеркивают, что отдельные меры поддержки в период пандемии были введены для работников здравоохранения, организаций социального обслуживания, семей с детьми. Так как эпидемия продолжается, вопрос поддержки граждан остается актуальным.

Изменения продлеваются до окончания действия на территории Петербурга режима повышенной готовности.

Накануне Смольный рассказал о мерах поддержки бизнеса, который пострадал в нерабочую неделю.

Фото: Piter.TV