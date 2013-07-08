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Правительству Петербурга продлили полномочия по установке мер соцподдержки
Сегодня, 13:37
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Правительству Петербурга продлили полномочия по установке мер соцподдержки

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Полномочия истекут только после снятия режима повышенной готовности.

Правительству Петербурга продлили полномочия в сфере социальной поддержки населения. Это означает, что региональные власти смогут и дальше устанавливать временные и единовременные выплаты, меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба Смольного.

Положение было включено в Социальный кодекс законом Петербурга от 2 апреля 2020 года. 

В пресс-службе подчеркивают, что отдельные меры поддержки в период пандемии были введены для работников здравоохранения, организаций социального обслуживания, семей с детьми. Так как эпидемия продолжается, вопрос поддержки граждан остается актуальным.

Изменения продлеваются до окончания действия на территории Петербурга режима повышенной готовности. 

Накануне Смольный рассказал о мерах поддержки бизнеса, который пострадал в нерабочую неделю. 

Фото: Piter.TV

Теги: социальная поддержка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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