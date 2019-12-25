Правительство выделит восемь миллиардов рублей на удвоение пособий на первенца

Средства выделят из резервного фонда кабмина.

Правительство России выделит восемь миллиардов рублей на удвоение пособий на первого ребёнка. Об этом пишет агенство ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

На удвоение выплаты выделят средства из резервного фонда кабмина. Отмечается, что увеличенные субсидии россияне смогут получить уже в этом месяце.

Ранее мы рассказывали, что министерство труда России рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Глава ведомства Антон Котяков рассказал, что министерству поручено проанализировать, насколько данная выплата является достаточной для семьи.