Минтруд может увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

Министерству поручено проанализировать, насколько действующая выплата является достаточной для семьи.

Министерство труда России рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на брифинге.

Котяков рассказал, что министерству поручено проанализировать, насколько данная выплата является достаточной для семьи. В перспективе министерство рассмотрит вопрос об её увеличении.

С 1 июня в России стартовала программа поддержки малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет. На выплату могут претендовать семьи, среднедушевой доход которых ниже одного прожиточного минимума. Таким семьям выплачивается по половине прожиточного минимума на ребенка в каждом конкретном регионе.

Выплаты начисляются с 1 января, поэтому сейчас можно получить выплаты за 6 месяцев.

Ранее в Пенсионном фонде объяснили, почему не все родители получили выплаты на детей.

Видео: kremlin.ru