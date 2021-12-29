Правительство выделит почти 11 млрд рублей для строительства новой развязки на ЦКАД

Речь идет о развязке между Можайским и Минским шоссе.

Правительство РФ выделит почти 11 миллиардов рублей для строительства новой развязки на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). Об этом в ходе совещания со своими заместителями заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Речь идет о развязке между Можайским и Минским шоссе. Глава кабмина напомнил, что развитие ЦКАД ведется по поручению президента России Владимира Путина с прошлого года.

Теперь начнется строительство новой развязки на ЦКАД. На такие цели предусмотрено почти 11 миллиардов рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он отметил, что многие местные жители очень ждут окончания строительства этой дороги, так как благодаря ей на указанном отрезке ЦКАД сократится время в пути с одного часа до восьми минут. Предварительная дата окончания строительства – середина 2024 года.

Ранее в Ленобласти началась подготовка к весенним дорожным работам.

Видео: Правительство РФ