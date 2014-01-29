Правительство выделило 500 млн рублей на выплаты малому и среднему бизнесу

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделило 500 млн рублей на выплаты представителям малого и среднего бизнеса.
По итогам Петербургского экономического форума президент дал ряд поручений. Среди них полная компенсация малому и среднему бизнесу банковских комиссий, которые они уплатят с июля по декабрь при покупке их товаров и услуг гражданами с использованием системы быстрых платежей. Правительство выделило на эти цели 500 миллионов рублей, - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По словам Мишустина, данная мера поможет снизить издержки бизнеса, а также поможет повысить интерес к новому отечественному сервису.
Ранее мы писали, что российские власти обсуждают меры по изъятию части доходов у металлургов. Предполагается, что новые меры могут заменить экспортные пошлины в 2022 году.
Фото: pixabay
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