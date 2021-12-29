Правительство утвердило субсидии на внутрироссийские чартеры в 2022 году

Из-за пандемии туротрасль в России столкнулась с серьезными проблемами.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство утвердило субсидии на выполнение внутрироссийских чартерных авиарейсов в 2022 году.

Мишустин отметил, что из-за пандемии коронавируса туротрасль в России столкнулась с серьезными проблемами. Премьер министр отметил, что при помощи субсидий операторы смогут возместить до 50% затрат на организацию рейсов. На эти цели будут каждый год выделять 1,2 млрд рублей в течение трех лет.

Мишустин рассчитывает, что более доступными для россиян станут пакетные туры и граждане будут ими пользоваться для путешествий внутри страны.

Ранее Михаил Мишустин рассказал, сколько получат спортсмены за победу на Олимпиаде в Пекине.

Фото и видео: Правительство России