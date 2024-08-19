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Правительство утвердило распоряжение о функционировании Научно-технологического центра биоэкономики биотехнологий

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Мишустин отметил, что сфера биотехнологий связана с разработкой и внедрением инноваций, которые помогают снижать нагрузку на экологию.

Правительство России утвердило распоряжение о функционировании Научно-технологического центра биоэкономики биотехнологий. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что разработки центра будут применяться в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и других сферах экономики. По его словам, сфера биотехнологий связана с разработкой и внедрением инноваций, которые помогают снижать нагрузку на экологию. Мишустин добавил, что центр будет функционировать в форме консорциума, без образования юридического лица

Ранее мы сообщали, что правительство выделило более 700 млн рублей на развитие рыбохозяйственного комплекса.

Видео: Правительство России

Теги: биотехнологии, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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