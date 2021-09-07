Правительство утвердило правила предоставления господдержки новым регионам на развитие сельских территорий

Отмечается, что данное решение дополнительно простимулирует местных аграриев на создание рабочих мест.

Правительство России утвердило правила предоставления господдержки новым регионам на развитие сельских территорий. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил о госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", в рамках которой строится жилье и проводится вся необходимая инфраструктура. По его словам, действие программы распространится на новые регионы страны. Отмечается, что данное решение дополнительно простимулирует местных аграриев на создание рабочих мест.

Ранее мы сообщали, что правительство расширило параметры поддержки промышленных парков и технопарков.

Видео: Правительство России