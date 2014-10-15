Правительство утвердило "дорожную карту" газификации Камчатского края до 2025 года

По его словам, в рамках "дорожной карты" определены этапы и сроки работ, а также источники финансирования.

Правительство России утвердило "дорожную карту" газификации Камчатского края до 2025 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, в рамках "дорожной карты" определены этапы и сроки работ, а также источники финансирования. Чтобы перевести регион на потребление СПГ, необходимо реализовать проекты по созданию причалов и комплекса приема сжиженного газа в бухте Раковая Авачинской губы. Кроме того, предлагается создание береговой инфраструктуры за счет федерального бюджета. На эти цели предусмотрено 12 млрд рублей.

Ранее Мишустин призвал молодежь идти работать на промышленные предприятия.

Видео: Правительство России