В 2019 году на них было потрачено 56,09 миллиарда рублей.

Правительство урежет программу по закупке лекарств от редких заболеваний. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что в проекте федерального бюджета на 2021 год траты на препараты против редких заболеваний планируется сократить на 12%. Так власти сэкономят 19,5 миллиарда рублей на программе "14 высокозатратных нозологий". По ней оказывается помощь гражданам, страдающим гемофилией, муковисцидозом, лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянным склерозом и тем, у кого образовались злокачественные новообразования.

Министерство здравоохранения собирает от регионов заявки на дорогостоящие лекарства, которые сами субъекты купить не могут. В 2019 году на них было потрачено 56,09 миллиарда рублей, на 2020 год запланированы траты в размере 54 миллиарда рублей.

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