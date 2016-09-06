Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Опубликован проект закона об инвестировании средств из ФНБ.

Правительство решило, куда вложить триллион из Фонда национального благосостояния. Минфин опубликовал проект закона об инвестировании денежных средств ФНБ. Вложения можно будет направить на внутренние самоокупаемые инфраструктурные проекты. Соответствующий перечень установлен поправками в Бюджетном кодексе РФ. Об этом сообщили "РИА Новости".

Деньги могут пойти и на депозиты ВЭБ.РФ, предназначенные для финансирования проектов банка. В этом случае сумма вложений не должна превышать 20% от совокупного объема заемного финансирования. В список вошли экспортные кредиты для иностранных государств. Данное решение позволит обеспечить сохранность денег и стабильные доходы от их размещения. Проект рассчитан на долгосрочную перспективу. Планка инвестиций установлена на период 2020-2022 годов. Далее - возможно расширение.

Ранее Piter.tv писал о том, что Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ.