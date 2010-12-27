Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Предложения Минфина поддержаны правительством.

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из фонда национального благосостояния (ФНБ). Предпринимателей по предложению Минфина заставят рисковать своими деньгами. Инициативы ведомства одобрил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

При этом, доля ФНБ в финансировании проекта не может превышать 20%. Сам инвестор должен туда вложить не менее 20%, минимальная доходность вложений фонда - на уровне ОФЗ. Если финансирование проекта рассчитана на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас он находится на уровне 6,5 процентов.

Правительство готово вложить из ФНБ в экономику до 1 трлн рублей. С помощью средств чиновники надеются ускорить рост экономики.

Ранее Piter.tv писал о том, что Дмитрий Медведев назвал свой вариант идеи о 4-дневной рабочей неделе.

Фото: Piter.tv

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