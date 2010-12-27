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Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ
Сегодня, 10:34
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lesjasap

Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

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Предложения Минфина поддержаны правительством.

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из фонда национального благосостояния (ФНБ). Предпринимателей по предложению Минфина заставят рисковать своими деньгами. Инициативы ведомства одобрил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

При этом, доля ФНБ в финансировании проекта не может превышать 20%. Сам инвестор должен туда вложить не менее 20%, минимальная доходность вложений фонда - на уровне ОФЗ. Если финансирование проекта рассчитана на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас он находится на уровне 6,5 процентов.

Правительство готово вложить  из ФНБ в экономику до 1 трлн рублей. С помощью средств чиновники надеются ускорить рост экономики. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Дмитрий Медведев назвал свой вариант идеи о 4-дневной рабочей неделе.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

Теги: дмитрий медведев, инвестиции, фнб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Картина дня, Новости России,

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