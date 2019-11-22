Дмитрий Медведев назвал свой вариант идеи о 4-дневной рабочей неделе

Вариант был озвучен во время встречи с региональным активом партии "Единая Россия".

Во время встречи с региональным активом партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил свою концепцию реализации идеи четырехдневной рабочей недели. Об этом сообщило издание "РИА Новости".

Свои мысли он озвучил после внесенного предложения о закреплении в Трудовом кодексе понятия "неполный рабочий день" для работающих матерей с детьми. Такое изменение поможет им сохранить социальные выплаты.

По мнению премьер-министра, некоторые матери не захотят работать четыре дня, но при этом будут согласны на пять рабочих дней по четыре часа. Таким образом, гибкость в данном вопросе позволит молодым матерям более свободно выстраивать свою жизнь.

Также по мнению Медведева, жесткая трактовка "неполного рабочего дня" будет бить по интересам матерей, из-за того, что понятие трактуется по разному, в зависимости от формы трудовых отношений.

Ранее мы писали, что средняя ставка ЦБ обновила десятилетний минимум.

Видео: YouTube / Единая Страна