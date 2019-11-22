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Дмитрий Медведев назвал свой вариант идеи о 4-дневной рабочей неделе

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Вариант был озвучен во время встречи с региональным активом партии "Единая Россия".

Во время встречи с региональным активом партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил свою концепцию реализации идеи четырехдневной рабочей недели. Об этом сообщило издание "РИА Новости".

Свои мысли он озвучил после внесенного предложения о закреплении в Трудовом кодексе понятия "неполный рабочий день" для работающих матерей с детьми. Такое изменение поможет им сохранить социальные выплаты. 

По мнению премьер-министра, некоторые матери не захотят работать четыре дня, но при этом будут согласны на пять рабочих дней по четыре часа. Таким образом, гибкость в данном вопросе позволит молодым матерям более свободно выстраивать свою жизнь.

Также по мнению Медведева, жесткая трактовка "неполного рабочего дня" будет бить по интересам матерей, из-за того, что понятие трактуется по разному, в зависимости от формы трудовых отношений. 

Ранее мы писали, что средняя ставка ЦБ  обновила десятилетний минимум.

Видео: YouTube / Единая Страна

 

Теги: дмитрий медведев, единая россия, трудовой кодекс
Категории: Лента новостей, Новости России,

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